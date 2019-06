Roma: Zannola (Pd), istituire subito consulta cittadina su beni sequestrati a mafie

- “Il patrimonio dei beni confiscati alle mafie è rilevante e a Roma è anche altamente simbolico. La capitale, purtroppo, anziché restituirlo alla comunità cittadina lo spreca: o lo gestisce male o non è in grado di riassegnarlo per scopi di utilità sociale. Ho predisposto una specifica mozione in merito per chiedere in tempi brevi l'assegnazione di tutti i beni sequestrati ancora disponibili e l'istituzione di una specifica consulta cittadina”. Lo dichiara in una nota il consigliere del Pd capitolino Giovanni Zannola. Zannola spiega che “la metà dei beni immobili disponibili nel territorio comunale di Roma sono lasciati vuoti, inutilizzati, esposti al degrado e agli atti di vandalismo o occupati abusivamente. Eppure ci sarebbe un gran bisogno nella capitale di utilizzare questi spazi, in primo luogo come presidio della legalità e come parziale risarcimento ai cittadini di quello che le organizzazioni criminali hanno tolto. Sarebbe l'esempio più evidente della forza e della vittoria dello stato sulle mafie. E' necessario porre fine ad uno spreco che, oltre a costituire un danno economico, mina alla base anche la reputazione di chi la lotta alla criminalità organizzata la fa sul campo tutti i giorni mettendo a repentaglio anche la propria vita”. (segue) (Com)