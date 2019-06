Roma: Zannola (Pd), istituire subito consulta cittadina su beni sequestrati a mafie (2)

- Ancora, prosegue Zannola, “le istituzioni devono dare un segnale forte anche di riconoscimento, in primo luogo per il lavoro svolto alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine, della magistratura e di chi è disposto a denunciare e collaborare”. E conclude: “L'istituzione di una consulta cittadina quale strumento di partecipazione attiva da parte di cittadini, associazioni, reti e movimenti sull'applicazione del regolamento approvato lo scorso anno potrebbe accelerare l'individuazione dei soggetti cui assegnare i beni. Proprio con queste intenzioni proponemmo un anno fa un emendamento che ne chiedeva l'istituzione e che invece è stato sottovalutato dalla maggioranza che ha preferito bocciarlo. Mettere fine a uno spreco che l'amministrazione non può permettersi è una priorità”. (Com)