Terrorismo: commissario Onu Bachelet, 55 mila ex combattenti vengano processati o liberati

- Circa 55 mila ex combattenti dello Stato islamico detenuti in Siria e in Iraq dovrebbero andare a processo o essere rilasciati assieme alle proprie famiglie. Lo ha dichiarato stamane il commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, nel corso di una sessione del Consiglio a Ginevra. L’ex presidente del Cile ha spiegato che “ciascun paese deve assumersi la responsabilità per i propri cittadini” e non negare la cittadinanza a “figli di combattenti dello Stato islamico che hanno già sofferto abbastanza”. La magistratura ha già processato negli scorsi mesi migliaia di presunti militanti dello Stato islamico, inclusi combattenti stranieri. Finora, circa un centinaio di imputati è stato condannato a morte.(Res)