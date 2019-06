Usa: capo del Comando Sud fino a venerdì in Argentina e Cile, focus su crisi Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del Comando sud delle Forze armate Usa (SouthCom), Craig Faller, ha iniziato ieri un tour in Argentina e Cile, occasione per affrontare alcune dei principali temi dell'agenda regionale. La missione, che ha preso il via ieri a Buenos Aires e che si protrarrà sino a venerdì, servirà a "rinforzare" le relazioni esistenti e - riportano i media locali - approfondire soprattutto il caso della crisi economica e politica in Venezuela. Faller, che ha in agenda incontri con diversi militari dei paesi ospiti, dovrebbe per la stampa locale anche affrontare il tema della crescente influenza della Cina nelle economie del "cono sud", oltre che ragionare sul ruolo che starebbe esercitando la Russia nei principali dossier sudamericani. (segue) (Abu)