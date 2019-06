Usa: capo del Comando Sud fino a venerdì in Argentina e Cile, focus su crisi Venezuela (2)

- Il tema dominante dovrebbe comunque essere quello del Venezuela. Prima di partire per Buenos Aires, il comandante ha diffuso una lettera aperta alle Forze armate del Venezuela, cui riconosce "un ruolo essenziale nel futuro" del paese e a cui chiede di impegnarsi per "ripristinare la speranza e la sicurezza del popolo". "So che ora ci sono molte differenze che ci dividono. Ma abbiamo qualcosa in comune che va oltre il linguaggio, l'ideologia e l'estrazione: facciamo parte di una professione specialistica, siamo fermi difensori delle nostre nazioni e difendiamo la nostra gente", ha scritto Faller auspicando un lavoro "congiunto sulle sfide" che deve affrontare l'America. Il titolare del SouthCom aveva già in passato invitato i militari venezuelani ad abbandonare il governo di Nicolas Maduro, ottenendo un "categorico" rifiuto da parte dei vertici delle Forze armate bolivariane del Venezuela (Fanb). (segue) (Abu)