Usa: capo del Comando Sud fino a venerdì in Argentina e Cile, focus su crisi Venezuela (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altro canto, Caracas segue con costante allarme le mosse del Comando sud nella regione, pronta a ricordare che il presidente Usa, Donald Trump, non ha mai negato di considerare aperte tutte le possibilità, per arrivare a una soluzione della crisi. Nel mese di maggio li militare Usa aveva incontrato Carlos Vecchio, il rappresentante diplomatico incaricato dall'oppositore Juan Guaidò di rappresentare il Venezuela a Washington. Ad aprile, Faler si era recato in Ecuador promuovendo l'ipotesi di un intervento sulla formazione dei militari locali, e la settimana scorsa il Comando Sud annunciava l'invio di una missione umanitaria della nave ospedale Usns Comfort, per cinque mesi impegnata tra Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Grenada, Haiti, Jamaica, Panama, Santa Lucia, e Saint Kitts e Nevis. (segue) (Abu)