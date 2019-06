Usa: capo del Comando Sud fino a venerdì in Argentina e Cile, focus su crisi Venezuela (7)

- Gli Stati Uniti tengono inoltre alta l'attenzione sulle manovre di Cina e Iran sullo scacchiere regionale, come confermato dallo stesso Faller in recenti appuntamenti pubblici. "Per esercitare un potere politico ed economico in determinati paesi, la Cina usa in America latina le stesse pratiche abusive e per niente trasparenti che ha utilizzato in tutto il mondo", segnalava Faller in un testo trasmesso a febbraio alla camera dei rappresentanti. In questo senso riveste grande attenzione la stazione spaziale che la Cina ha realizzato nella Patagonia argentina, in condizioni denunciate come di pericolosa riservatezza industriale. Senza dimenticare, proseguiva l'ammiraglio, che Pechino non nega il suo appoggio ai "regimi autocratici" di Venezuela, Cuba e Nicaragua. Non meno sensibili le preoccupazioni nei confronti dell'Iran, oggi rilanciate dalle tensioni tra Washington e Teheran. "L'Iran è il primo paese patrocinatore del terrorismo in tutto il mondo e i suoi seguaci libanesi di Hezbollah stanno raccogliendo fonti in tutto il mondo, compreso in America centrale", denunciava Faller in un rapporto trasmesso al Senato a fine 2018. (Abu)