Imprese: emiratina Damac, non siamo in pole position per acquisto griffe Roberto Cavalli

Abu Dhabi, 24 giu 11:18 - (Agenzia Nova) - Damac Properties, società con sede a Dubai attiva nell'immobiliare di lusso, ha smentito le indiscrezioni filtrate dalla stampa secondo cui sarebbe imminente il suo acquisto della casa di moda italiana Roberto Cavalli. Lo riferisce l'emittente araba "Al Arabiya" citano una fonte interna, secondo cui l'offerta avanzata dal gruppo emiratino non sarebbe in pole position rispetto alle altre quattro sul tavolo. Secondo quanto riferito in precedenza, Damac dovrebbe vedersela con due rivali: la Bluestar Alliance e Diesel, che avrebbero già presentato offerte vincolanti per comprare il 100 per cento del capitale Cavalli. (Res)