Terremoti: Città metropolitana Roma, attivate procedure d’emergenza, in corso verifiche su immobili

- "Sono state attivate le procedure di emergenza per la scossa avvertita ieri di magnitudo 3.7, con epicentro a Colonna, in provincia di Roma, nell’ambito di Città metropolitana". Lo comunica in una nota Teresa Maria Zotta, vicesindaco di Città metropolitana Roma. "La nostra sala operativa della Polizia metropolitana è stata immediatamente allertata – prosegue Zotta – e i nostri responsabili degli uffici hanno verificato, assieme ai volontari della Protezione civile la situazione. Abbiamo, immediatamente contattato il sindaco di Colonna per verificare eventuali lesioni agli immobili e stiamo lavorando in sinergia con i Comuni e Prefettura di Roma. In queste ore continueremo a dare supporto ai Comuni interessati, mantenendo un costante filo diretto, facendo fronte alle esigenze che verranno sottoposte alla Città metropolitana di Roma".(Com)