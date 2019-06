Iraq: premier curdo designato annuncerà squadra di governo “entro fine mese“ (3)

- Il Pdk, da parte sua, ha fatto sapere che prenderà in considerazione la richiesta dell’Upk, sottolineando tuttavia come la questione non debba essere risolta necessariamente prima della formazione dell’esecutivo di Masrour Barzani. “Abbiamo detto all’Upk che il problema di Kirkuk può essere risolto, ma non necessariamente in maniera contestuale alla formazione del governo. Considereremo tuttavia tutte le richieste dell’Upk. Possiamo trovare una soluzione condivisa”, ha affermato un membro della leadership del Pdk in condizione di anonimato a “Rudaw”. Il 12 giugno scorso il nuovo presidente del Kurdistan iracheno Nechirvan Barzani ha incaricato suo cugino Masrour della formazione del nuovo governo. Masrour, figlio dell’ex presidente Massoud Barzani ed ex cancelliere del Consiglio di sicurezza regionale, avrà tempo fino al 12 luglio prossimo. (Irb)