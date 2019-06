Trasporto aereo: Cabo Verde Airlines inaugura voli da Milano e Roma dal 1 luglio

- La compagnia Cabo Verde Airlines (Tacv) collegherà dal prossimo primo luglio l'Italia con l'isola di Sal ed altre destinazioni. Lo riferisce in un comunicato la compagnia aerea di Capo Verde, precisando che il vettore riprende le attività dopo l'autorizzazione ottenuta lo scorso mese di aprile dall'Autorità aeronautica nazionale (Enac) di operare da e per gli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino fra il 24 giugno ed il 26 ottobre. Da lunedì prossimo, primo luglio, Tacv volerà il lunedì, giovedì, venerdì e domenica sulla rotta Sal-Milano-Sal, e collegherà inoltre le destinazioni di Fortaleza, Recife, Salvador e Dakar. Da martedì 2 luglio partiranno invece i voli da per Roma sull'isola di Sal e le altre mete. (segue) (Com)