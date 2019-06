Ucraina: ministro Esteri Klimkin, visite Zelensky a Berlino e Parigi "attività di ricognizione"

- La mancanza di “decisioni fondamentali” a seguito degli incontri del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con l’omologo francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Angela Merkel non deve lasciare stupiti. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino Pavlo Klimkin, commentando il viaggio a Parigi e Berlino di Zelensky. Secondo il capo della diplomazia ucraina, quella del presidente è stata “un’attività di ricognizione”. “Credo che sia molto positivo che queste visite si siano tenute in questo momento. La discussione sulla situazione nel Donbass è una buona notizia. Non sono state prese decisioni fondamentali, ma era quello che aspettavamo. Non c’è niente di sbagliato, così come eravamo consapevoli che sarebbe stato complicato affrontare il tema del Consiglio d’Europa e del Nord Stream 2. Si è trattato di una ‘ricognizione’, non di un’attività di confronto vera e propria”, ha spiegato Klimkin. Nelle parole del ministro, “era importante sia per Macron che Merkel capire quali erano le intenzione strategiche” delle autorità ucraine. (Res)