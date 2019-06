Moldova-Russia: presidente Dodon riceve oggi vice premier Kozak

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon incontrerà oggi il rappresentante speciale del presidente della Russia per le relazioni con la Moldova, il vice primo ministro Dmitri Kozak che sta effettuando una visita a Chisinau. Lo riferisce l'emittente Radio Chisinau. L'incontro si terrà alle 15, ora locale, mentre è prevista successivamente una dichiarazione congiunta alla stampa. Kozak è accompagnato dal ministro dell'Agricoltura russo, Dmitri Patrusev. Sempre oggi, Kozak incontrerà anche il primo ministro moldavo, Maia Sandu. L'ultima visita del vice primo ministro russo a Chisinau è avvenuta il 3 giugno, lo stesso giorno in cui a Chisinau si trovavano il commissario europeo Johannes Hahn e il direttore dell'Ufficio affari del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Brad Freden. Le discussioni tra le autorità politiche di allora, leader politici e gli ufficiali stranieri si sono concentrate sulla crisi politica in cui si trova la Moldova. (Moc)