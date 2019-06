Tunisia: leader Ennahda, nessun rimpasto di governo in vista

- In Tunisia non è in vista alcun rimpasto di governo. Lo ha chiarito il presidente del movimento islamico moderato Ennahda, Rachid Ghannouchi, confermando di non avere alcuna intenzione di sostituire il premier Youssef Chahed. Il leader della prima forza politica tunisina ha ricordato che il paese si appresta a votare per le elezioni legislative e presidenziali (in programma, rispettivamente, il 6 ottobre e il 17 novembre prossimi) e che “non vi è alcuna necessità di aggiungere altri problemi”.(Tut)