Circeo: Costa, atto intimidatorio al parco è gesto criminale contro chi ogni giorno lavora per tutelare legalità

- Il ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sul suo profilo Facebook parla di "un atto intimidatorio al parco del Circeo. Hanno trovato taniche di benzina e una lettera indirizzata ai colleghi del Comando dei carabinieri forestali. Lettera che in queste ore sarà esaminata anche dai Ris. Un gesto volto a condizionare chi ogni giorno lavora e lotta per la tutela della legalità e dell'ambiente in una zona sotto attacco del malaffare e degli appetiti criminali. Nella mia vita - scrive prosegue l'esponente del governo - ho condotto tante indagini contro i criminali ambientali e so che significa essere minacciati. Per questo io e il ministero siamo al fianco dei Carabinieri forestali che continuamente controllano e presidiano il parco. Un attentato vile. Ecco perché è urgente tutelare i parchi. Ecco perché stiamo lavorando pancia a terra, tutti i giorni, con tutte le forze politiche, per portare a casa nel minor tempo possibile le nomine, proprio a partire da quella del Circeo. E' una nuova visione quella che stiamo portando avanti: competenza, lotta contro l'illegalitá e trasparenza devono viaggiare insieme. E così stiamo facendo", aggiunge Costa, "a giorni la nomina per il Circeo sarà effettiva, così come quelle di altri parchi italiani con professionalità di alto spessore e che sapranno lavorare al servizio del bene comune e della tutela del territorio e della biodiversità. Adesso tutti gli attori concorrano ad accelerare il processo lavorando tutti insieme per il bene della collettività e dell'ambiente. Non tolleriamo", conclude il ministro, "attacchi criminali ai parchi".(Rin)