Georgia: premier Bakhtadze, parleremo solo con chi si interessa al futuro del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sogno georgiano avvierà consultazioni solo con le forze politiche che si interessano al futuro del paese e della nostra Costituzione. Lo ha dichiarato oggi ai giornalisti il capo del governo di Tbilisi, Mamuka Bakhtadze, al termine di un briefing organizzato oggi con i vertici del partito di governo. “Coloro che hanno sempre assunto atteggiamenti provocatori e spinto per uscire al di fuori dei limiti stabiliti dalla costituzione non verranno coinvolti nel processo e nel dialogo: per quanto riguarda invece le consultazioni, saranno organizzate con tutte le forze politiche presenti in parlamento”, ha detto il primo ministro. (Res)