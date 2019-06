Ghana: assistente segretario di Stato Usa alla Cultura atteso oggi ad Accra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente del segretario di Stato statunitense per gli Affari educativi e culturali, Marie Royce, è attesa oggi in Ghana. La visita, riferisce in una nota il dipartimento di Stato Usa, rientra in un tour ufficiale di una settimana che la porterà, dal 24 al 29 giugno, anche in Liberia, in una visita focalizzata sul rafforzamento delle istituzioni dell'istruzione superiore e dell'imprenditorialità femminile. Allo scopo di favorire occasioni di scambio culturale fra Stati Uniti e Ghana, Royce incontrerà durante la sua permanenza nel paese africano funzionari governativi, rappresentanti del settore privato, imprenditori locali, ex alunni dei programmi di scambio e docenti universitari. Un intervento sul campo, sottolinea il comunicato, che intende promuovere e rafforzare gli sforzi diplomatici culturali ed educativi del dipartimento di Stato e sottolineare il sostegno all'imprenditorialità in Africa. Durante la sua visita, Royce avvierà formalmente il programma Academy for Women Entrepreneurs (Awe) e interverrà nel quadro di un seminario per promuovere programmi di scambio culturale e occasioni di sviluppare attività imprenditoriali femminili in 14 paesi africani.(Res)