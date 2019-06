Energia: ministro kazakho Bozumbayev, prossimi colloqui Opec-non Opec non saranno facili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui tra l’Opec e gli altri paesi produttori non facenti parte del Cartello petrolifero il prossimo mese sull'opportunità di estendere l’accordo sul taglio delle forniture di petrolio "non saranno facili" e potrebbero essere complicati dalle situazioni di Iran e Venezuela. Lo ha detto il ministro dell’Energia kazakho, Kanat Bozumbayev, citato dall'agenzia di stampa “Aki”. "Penso che non saranno facili", ha detto Bozumbayev in merito ai colloqui, affermando che ci sono "diverse posizioni" tra le parti dell'accordo e che la situazione di Iran e Venezuela, paesi entrambi sottoposti alle sanzioni Usa, sono complesse. Il Kazakhstan punta a un’estensione dell’accordo per la seconda metà dell'anno, ha detto il ministro descrivendo il prezzo del petrolio in un range di 60-70 dollari al barile come "adatto". (segue) (Res)