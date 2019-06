Energia: ministro kazakho Bozumbayev, prossimi colloqui Opec-non Opec non saranno facili (2)

- Secondo Bozumbayev non è necessario aumentare i prezzi del petrolio: "Nessuno ne ha bisogno, poiché la produzione aumenterà solo in un grande paese. Un paese che, peraltro, non partecipa all’accordo", ha detto il ministro riferendosi agli Stati Uniti. A giugno, ha detto Bozumbayev, il Kazakhstan ha tagliato la produzione più di quanto richiesto dall’accordo, riducendola a 1,76 milioni di barili al giorno, ben al di sotto della quota di 1,86 milioni. L'Opec e gli altri grandi produttori di petrolio, tra cui Russia e Kazakhstan, si incontreranno a Vienna il il primo e due luglio prossimi per discutere se l'accordo sulla produzione di petrolio, che scade il 30 giugno, debba essere ulteriormente prorogato. (Res)