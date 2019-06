Russia: viceministro Grushko, critiche a Ue per non riconoscimento passaporti a residenti Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri russo, Aleksander Grushko, ha criticato l’Unione europea per aver annunciato di star considerando di non riconoscere i passaporti della Federazione Russa emessi per i residenti nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, nell’Ucraina orientale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, a cui il viceministro ha rilasciato oggi un’intervista. “Le conclusioni annunciate dal Consiglio europeo dimostrano ancora una volta che le autorità comunitarie non sono in grado di comprendere le ragioni di carattere umanitario che ci hanno spinto a semplificare le procedure relative all'emissione di passaporti per i residenti delle repubbliche di Donetsk e Luhansk”, ha detto Grushko. (segue) (Rum)