Fisco: Di Maio, molto colpito che Lega abbia cambiato posizione sui minibot

- Il vicepremier, Luigi Di Maio, è "rimasto molto colpito dal fatto che la Lega ha cambiato posizione sui minibot". "Non sono affezionato ai minibot - ha continuato - sono affezionato al fatto che lo Stato deve pagare i debiti della Pubblica amminstrazione". Il capo politico del Movimento cinque stelle ha parlato a margine, con i cronisti, prima di partecipare al Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto, presso la Prefettura della città pugliese. L'esponente del governo ha commentato così le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, che ieri ha definito "non verosimile" la proposta del compagno di partito, e presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, sui titoli di Stato di piccolo taglio da usare per risolvere i problemi della Pa. (Rin)