Mediterraneo: ministro Esteri Moavero a "Vertice due Rive" sottolinea importanza regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento di questa mattina al “Vertice delle due Rive” del Mediterraneo, a Marsiglia, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha sottolineato “l’importanza della regione del Mediterraneo: in primo luogo, quale luogo d’incontro e confronto fra popolazioni e culture differenti e complementari, che si incrociano da millenni; e in secondo luogo, quale grande opportunità economica, dato che il 20 per cento del commercio mondiale transita per quest’area”. Come riferisce una nota della Farnesina, il ministro ha precisato che “è imperativo attivare un modello di sviluppo sostenibile e durevole, fondato sulla collaborazione fra le nazioni che si affacciano sul Mare Mediterraneo. Questo richiede una forte volontà politica per garantire pace e stabilità nella regione, per investire nelle indispensabili infrastrutture e interconnessioni, per governare i flussi migratori. “Su queste basi - ha concluso il ministro Moavero - dobbiamo lavorare insieme, in leale amicizia, al fine di perseguire una crescita economica e occupazionale che garantisca con rigore i diritti sociali e protegga l’ambiente e la salute. L’Italia è pronta, dunque, a portare avanti lo specifico compito affidatole, nel quadro dei seguiti del Vertice di Marsiglia: salvaguardare la filiera agroalimentare, la sua qualità, l’economia circolare e verde, la concreta tutela del consumatore”.(Com)