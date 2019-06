Cultura: "Libri al Maxxi", Benni e Covacich aprono ciclo incontri

- Spazio alla letteratura nella piazza del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, con il ritorno del ciclo di incontri Libri al Maxxi, che per l'estate si sposta all'esterno. Ad aprire il nuovo ciclo, martedì 25 giugno (ore 21, Piazza del Maxxi, ingresso libero fino ad esaurimento posti), sarà Stefano Benni con il reading tratto dal suo nuovo libro Dancing Paradiso (Feltrinelli). L'autore sarà accompagnato da Giordano Agrusta, Lucrezia Coletti, Dacia D'Acunto e Francesco Guglielmi, che leggeranno brani del libro accompagnati al pianoforte da Umberto Petrin. In collaborazione con Giangiacomo Feltrinelli Editore. Con Dancing Paradiso, Benni torna al racconto in versi – in cui mantiene lo stile ricco e inventivo della prosa, aggiungendo accensioni liriche e musicalità – con una storia che è canto delle paure, delle ferite e delle ossessioni del nostro presente, per raccontare l'impresa quotidiana del sacrificio, della cura e della speranza. Dancing Paradiso è un locale notturno di una crudele metropoli. È in quel locale che un angelo custode tenta di far confluire i cinque protagonisti: Stan, il Pianista Triste che prepara un ultimo concerto per Bill, l'amico batterista morente in ospedale; Amina, giovane profuga che ha perso la madre passando il confine; Elvis, un hacker obeso e geniale chiuso in casa da anni, forse mitomane, forse assassino; la poetessa Lady, raffinata e ubriacona, ossessionata dal suicidio. Protagonista del secondo incontro di Libri al Maxxi, mercoledì 26 giugno, sarà Mauro Covacich con il libro Di chi è questo cuore (ore 21, Piazza del Maxxi, ingresso libero fino ad esaurimento posti). Insieme all'autore, interverrà la scrittrice e sceneggiatrice Francesca Serafini. In collaborazione con La nave di Teseo. In Di chi è questo cuore, una piccola anomalia cardiaca viene scoperta all'uomo che ha il nome e le sembianze dell'autore, allontanandolo da un'attività sportiva ai limiti del fanatismo e infrangendo l'illusione di un'efficienza fisica senza data di scadenza. È questo l'innesco di un romanzo sul corpo, ma soprattutto sul cuore come luogo dei sentimenti e dei destini individuali. C'è un ragazzo caduto, o forse lasciato cadere, da una finestra di un albergo di Milano durante una gita scolastica. Ci sono gli esseri umani, fragili e pieni di voglie. La solitudine e il desiderio. Gli incontri del ciclo Libri al Maxxi proseguiranno con Roberto Cotroneo (martedì 2 luglio, ore 21.00) con Niente di personale, Roberto Battiston (mercoledì 3 luglio, ore 21.00) con Fare spazio, Michela Murgia (mercoledì 10 luglio, ore 21.00) con Noi siamo tempesta, Storie senza eroe che hanno cambiato il mondo, e, infine, Vittorio Emiliani (venerdì 12 luglio, ore 21.00) con Roma, Capitale malamata. (Rer)