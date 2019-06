Balcani: conferenza oggi a Stoccolma con ministri Esteri regione per discutere prospettiva Ue

- Il ministro degli Esteri svedese, Margot Wallstrom, insieme agli omologhi dei paesi dei Balcani occidentali, e direttore della Commissione europea, Ruiz Calavera, discuteranno a Stoccolma la situazione politica nella regione e gli sviluppi legati all'integrazione europea degli stessi paesi, come parte della Conferenza ministeriale Ue di alto livello. Il dibattito si svolge a meno di un mese dopo che la Commissione europea ha pubblicato le sue relazioni annuali sui Balcani occidentali raccomandando l'apertura dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord e l'Albania e una settimana dopo la riunione del Consiglio affari generali in cui gli Stati membri hanno discusso le raccomandazioni della Commissione. La conferenza è organizzata congiuntamente dal ministero degli Affari esteri svedese e dalla rappresentanza della Commissione europea in Svezia e sarà moderata da Katarina Areskoug Mascarenhas, capo della rappresentanza della Commissione europea in Svezia.(Res)