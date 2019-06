Sanità: Cisl Medici Lombardia a Regione, per emergenza estiva pagare turni aggiuntivi in ps 80 euro/ora

- Retribuire ottanta euro l'ora i turni aggiuntivi dei medici di pronto soccorso, destinando risorse dedicate per affrontare l'emergenza dei tre mesi estivi. È quanto chiede la Cisl Medici Lombardia alla Regione. "Attualmente i turni aggiuntivi in pronto soccorso – afferma Giuseppe Monaco, segretario Cisl Medici Lombardia - sono pagati tra i 7 e i 20 euro l'ora e nessuno vuole farli. Un accordo per incentivare i medici dei pronto soccorso è stato raggiunto a Bologna, perché non fare altrettanto in Lombardia? La Regione deve prendere atto delle difficoltà dei medici e agire di conseguenza, anche nell'interesse dell'utenza". Obiettivo della Cisl Medici Lombardia è garantire l'adeguatezza degli organici delle strutture della rete di Emergenza Urgenza, favorendo la rotazione volontaria del personale medico tra i pronto soccorso dei grandi poli ospedalieri e i pronto soccorso territoriali. Oltre all'incentivo orario, la proposta prevede un'una tantum di 1.500 euro annui per tutto il personale medico di pronto soccorso. "Da tempo la situazione dei Pronto Soccorso nella regione è molto complicata per diversi motivi – spiega Monaco -. I bandi d'assunzione vanno a vuoto; non c'è certo la gara per lavorare nelle trincee d'emergenza per i rischi di contenzioso medico-legale e di aggressioni da parte di pazienti o familiari per i lunghi tempi d'attesa e a questo si aggiunge il rifiuto di molti camici bianchi specializzati di farsi assumere nei piccoli ospedali della Provincia". (segue) (com)