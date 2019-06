Sanità: Cisl Medici Lombardia a Regione, per emergenza estiva pagare turni aggiuntivi in ps 80 euro/ora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fabbisogno di 10 medici per le unità operative complesse di pronto soccorso emergenza territoriale spoke può essere soddisfatto, secondo la Cisl Medici Lombardia, anche mediante la possibilità di fruire di medici volontari nell'ambito del proprio orario di lavoro, in applicazione del criterio di turnazione provenienti da altre Asst. "L'accordo sulle risorse aggiuntive regionali del 2017 introduceva forme di incentivazione a chi opera nell'Ats della Montagna – conclude Monaco –. Si può utilizzare la stessa flessibilità organizzativa per coprire i turni di pronto soccorso nelle realtà disagiate individuate dalle Ats, incentivando economicamente i medici che aderiscono. La Regione Lombardia, da sempre con bilancio virtuoso, ha l'occasione per dimostrarsi ancora leader della sanità italiana prevenendo ciò che sta accadendo in Veneto, Emilia Romagna, Molise". (com)