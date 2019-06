Bosnia: parlamento Repubblica Srpska discuterà domani formazione corpo di riserva della polizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Precedentemente, il presidente del Partito d'azione democratica (Sda, il primo schieramento tra i bosniaci musulmani) Bakir Izetbegovic ha sostenuto che "la situazione legata alla sicurezza in Bosnia sta precipitando e i bosniaci musulmani devono intraprendere attività per essere pronti". Izetbegovic ha affermato che "tanto più saremo forti, tanto minore sarà la possibilità che il peggio succeda" e che i serbi bosniaci "stanno esaminando reazioni della comunità internazionale e le nostre e se la nostra risposta non sarà forte, tutto è possibile". Izetbegovic si è in questo modo riferito alla decisione del ministero dell'Interno della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, di formare un corpo di riserva della polizia. (segue) (Bos)