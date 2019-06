Bosnia: parlamento Repubblica Srpska discuterà domani formazione corpo di riserva della polizia (8)

- Secondo quanto affermato precedentemente dal vicepresidente della Repubblica Srpska in rappresentanza del popolo musulmano Ramiz Salkic, le autorità della Repubblica Srpska stanno cercando di trasformare la polizia in una sorta di forza armata, da utilizzare "in un dato momento". Salkic ha affermato che "questa nuova struttura serve per rendere più sicure le politiche orientate al separatismo". Salkic ha detto che "il solo fatto che l'interno ministero dell'Interno è stato completamente ripulito etnicamente indica chiaramente di cosa si tratta". (Bos)