Romania: ministro Fondi europei, progetti settore sanità fondamentali per governo Bucarest

- Per la Romania il settore della sanità rappresenta la priorità assoluta in materia di assorbimento dei fondi europei. Lo ha detto il ministro romeno dei Fondi Europei, Roxana Minzatu, citata dall'agenzia d'informazione "Mediafax". Roxana Minzatu ha spiegato che, nel prossimo esercizio finanziario, il suo dicastero si propone di ottenere un miliardo di euro in più per gli investimenti nel settore sanitario. "I negoziati di Bruxelles sono favorevoli alla Romania, e i programmi di finanziamento saranno ultimati quest'anno", ha precisato Minzatu. Dal 2021 al 2027 la Romania beneficierà di 30,6 miliardi di euro, con otto miliardi in più rispetto all'attuale esercizio finanziario. (Rob)