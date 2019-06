Moldova: Plahotniuc annuncia dimissioni dalla presidenza del Partito democratico

- Vlad Plahotniuc si è dimesso dalla carica di presidente del Partito democratico (Pdm). Lo ha annunciato lo stesso Plahotniuc in un messaggio sulla sua pagina di Facebook. "I parlamentari pro europei dicono di essersi rifiutati di dialogare con il Partito democratico perché hanno un problema con me, in qualità di presidente del partito. Voglio rimuovere questo ostacolo per il futuro e prendo una decisione che chiarisca il fatto che il Partito democratico non dipende da una persona, non dipende da me. Oggi ho rinunciato al mio mandato come presidente del partito e ho proposto ai colleghi di organizzare un congresso il più presto possibile per eleggere una nuova leadership e approvare un nuovo programma politico”, si legge nel messaggio di Plahotniuc. “Inoltre, per porre fine a qualsiasi speculazione, ho deciso di non candidarmi al congresso per alcuna carica interna al partito”, ha aggiunto l’esponente politico moldavo. (segue) (Moc)