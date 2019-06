Moldova: Plahotniuc annuncia dimissioni dalla presidenza del Partito democratico (2)

- Plahotniuc ha spiegato di aver preso questa decisione in quanto il Pdm ha bisogno di un nuovo progetto politico all’opposizione, un progetto che dovrà redigere un nuovo gruppo dirigente. "Il Partito democratico è ora sotto un'enorme pressione. Alcuni stanno cercando di combattere contro di me, ma agiscono contro il partito, cosa che penso non sia buono né per il Pd, né per i partiti europeisti della coalizione attualmente al potere", ha aggiunto. Plahotniuc ha detto che manterrà il suo seggio come deputato, in quanto "questo mandato è diretto principalmente a rispettare il voto delle persone, visto che è quello che ha ottenuto il maggior numero di voti in Moldova alle elezioni di febbraio". "Non voglio questo mandato per l'immunità o per qualche altro scopo, ma è il mandato assegnatomi dai cittadini", ha aggiunto l’esponente politico. Vlad Plahotniuc aveva assunto l’incarico presidente del Pdm alla fine del 2016. (Moc)