Messico: a maggio oltre 2.900 omicidi, nuovo record negativo del 2019 (2)

- Il problema della violenza rimane in cima all'agenda politica messicana. Un problema per il quale il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha varato una strategia basata su diverse azioni politiche e sulla creazione della Guardia nazionale. Il nuovo corpo di sicurezza conterà entro l'anno su su 82.747 elementi, quasi 65 mila dei quali provenienti dalle Forze armate. Nel dettaglio si tratta di 51.915 elementi dell'esercito e 12.837 dalla Marina militare, cui vanno aggiunti i 17.955 agenti della polizia federale. Al momento dell'esordio ufficiale, il 30 giugno, la Gn dispiegherà un totale di 53 mila effettivi, con oltre il 50 per cento di componenti - 35.767 - in arrivo diverse dalle caserme militari. I compiti della Guardia nazionale sono quelli indicati all'articolo 9 della legge istitutiva del corpo, tra cui la prevenzione dei reati, il contrasto alla criminalità, vigilanza ai posti di dogana e a i valichi di frontiera, sicurezza nelle carceri, controllo e preservazione dei beni della nazione, collaborazione, verifica e indagini nei processi. Andranno poi contate le operazioni di controllo dei flussi migratori in arrivo dall'America centrale e diretti verso gli Stati Uniti, così come disposto nei negoziati che Città del Messico e Washington hanno chiuso a giugno per scongiurare una nuova guerra commerciale. (segue) (Mec)