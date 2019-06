Messico: a maggio oltre 2.900 omicidi, nuovo record negativo del 2019 (3)

- Il corpo sarà guidato dal generale Luis Rodriguez Bucio, affiancato da un Coordinamento operativo istituzionale, organo composto da un rappresentante della polizia federale, Patricia Rosalina Trujillo, un rappresentante della Marina, Gabriel Garcia Chavez, e uno della Difesa, Xicotecantl Nunez Marquez. La scelta di affidare a un militare la guida della Gn aveva causato diverse polemiche. Il compromesso trovato dalle forze parlamentari per far passare la riforma costituzionale puntava a rimuovere tutti gli elementi che avvicinavano troppo la Guardia nazionale a modalità e struttura militare. Impegno ritenuto cruciale soprattutto dopo le bocciature che la precedente legge aveva subito, anche dalla Corte costituzionale, per presunte violazioni dei diritti umani. Il governo ha risposto stringendo un accordo con le Nazioni Unite per formare il personale del corpo secondo standard riconosciuti di rispetto dei diritti umani. (segue) (Mec)