Messico: a maggio oltre 2.900 omicidi, nuovo record negativo del 2019 (5)

- Il provvedimento è parte di una strategia che punta a calmierare livelli di criminalità elevatissimi. Il governo messicano punta ad attivare investimenti pubblici che permettano di creare occupazione, riducendo cause di emarginazione e disparità sociali. In questo capitolo vanno inquadrati ambiziosi progetti come la realizzazione del "treno Maya", arteria ferroviaria che collegherà le principali attrazioni turistiche della zona sudorientale del paese o il corridoio "transistmico", arteria che taglia in due il paese nel punto di minor distanza tra i due oceani, alternativa su terra al passaggio delle merci attraverso il Canale di Panama. Si parla poi di un massiccio piano di semina di alberi da frutta e da legno per rilanciare l'agricoltura e l'ambiente in zone depresse del paese, della costruzione della settima raffineria del paese così come della concessione di numerose borse di studio per ridurre il problema dell'abbandono scolastico e aumentare la capacità professionale dei giovani. Sono state inoltre attivate misure fiscali che beneficiano la produzione e gli investimenti nel nord, ultima risorsa utile a trattenere forza lavoro altrimenti tentata di attraversare la frontiera con gli Stati Uniti. (segue) (Mec)