Centrodestra: Toti (FI), in coalizione ci sono faciloneria e demagogia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'interno di questo centrodestra "temo non ci sia una sensibilità reale verso chi vuol far crescere questo paese. Mentre ci sia un po' di faciloneria da un lato e di demagogia dall'altro. Poi staremo a vedere se questo è dettato da un'unione un po' contronatura, diciamo, di questo governo, oppure è qualcosa che si è insinuato profondamente nel Dna della Lega": così Giovanni Toti, presidente della regione Liguria e coordinatore nazionale di Forza Italia, ad "Agorà", su Rai Tre, in merito alle politiche governative del Carroccio. (Rin)