Medio Oriente: ministri Finanze arabi al Cairo, focus sui fondi dell'Autorità palestinese

- I ministri delle Finanze arabi hanno tenuto ieri una riunione di emergenza al Cairo per discutere dell'attuazione di una rete di sicurezza finanziaria per consentire all'Autorità palestinese di far fronte alle sanzioni israeliane. Il Marocco, spiega l’agenza di stampa “Map”, è stato rappresentato a questo incontro da Fouzi Lekjaa, direttore del Bilancio presso il ministero dell'Economia e delle Finanze, e dall'ambasciatore marocchino al Cairo e rappresentante permanente del Regno presso Lega araba, Ahmed Tazi. Parlando nell'occasione, il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, ha sottolineato l'importanza dell'azione araba per sostenere finanziariamente i palestinesi, osservando che il deficit di bilancio in Palestina quest'anno si attesta a 700 milioni di dollari. (Mar)