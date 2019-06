Marocco: aumento dello 0,7 per cento dell'indice dei prezzi al consumo durante il Ramadan

- Nel maggio 2019, che ha coinciso con il mese di Ramadan, l'indice dei prezzi al consumo in Marocco ha visto un incremento dello 0,7 per cento rispetto al mese precedente. Questa variazione, spiega l’agenzia ufficiale marocchina “Map”, è il risultato dell'aumento dell'1,5 per cento dell'indice alimentare e dello 0,3 per cento dell'indice non alimentare. Gli aumenti del prezzo del cibo osservati tra aprile e maggio scorso riguardano principalmente le verdure con il 7,8 per cento, pesce e frutti di mare con il 7,4 per cento, carne con lo 0,9 per cento e la frutta, il latte, il formaggio e le uova con lo 0,2 per cento. D'altra parte, per i prodotti non alimentari l'aumento è stato principalmente dei prezzi del carburante con un +2,9 per cento. (Mar)