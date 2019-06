Marocco: manifestazione a Rabat a sostegno dei palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse migliaia di manifestanti hanno marciato ieri, 23 giugno, nelle principali strade di Rabat a sostegno della causa palestinese, contro Israele e gli Stati Uniti per quello che viene definito "l’accordo del secolo". Raccogliendo l’appello delle organizzazioni non governative e dei partiti politici, tra cui il Partito islamico Giustizia e sviluppo e il Partito nazionalista dell’indipendenza Istiqal, i manifestanti di tutte le età, uomini e donne, si sono fermati a lungo davanti al palazzo Parlamento dove hanno scandito slogan come: "Dio, non tradiremo la Palestina, la Palestina è nei nostri cuori". Il sito web informativo "Le 360" ha pubblicato il testo di uno degli striscioni: "Il popolo marocchino condanna l’accordo del tradimento e il vertice di Manama". Il riferimento è all'incontro economico che riunirà a partire da domani nella capitale del Bahrein diversi rappresentanti internazionali e rispetto al quale l'Autorità nazionale palestinese chiede un boicottaggio del mondo arabo-musulmano. (Mar)