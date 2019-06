Marocco: cellula terroristica di Tetouan, sequestrato materiale dello Stato islamico

- Le perquisizioni nei confronti dei cinque membri della cellula terroristica smantellata il 18 giugno a Tetouan, in Marocco, hanno portato al sequestro di numerosi libri e documenti che elogiavano il terrorismo e lo Stato islamico. Secondo il sito web d'informazione “Le 360”, il recente smantellamento di una cellula terroristica a Tetouan continua a rivelare segreti. Le cinque persone sono state arrestate il 18 giugno e diversi dispositivi e oggetti sospetti sono stati sequestrati durante la perquisizione effettuata nelle loro case. Tra questi oggetti una vasta documentazione, composta da molte opere jihadiste e takfiriste, come discorsi e prediche che glorificano il terrorismo e le sue idee estremiste, registrate su supporti sonori. Ci sono anche le registrazioni di ex portavoce dello Stato islamico, tra cui il siriano Mohamed Al Adnani, canzoni e immagini di incitamento al "Jihad contro gli empi." (Mar)