Mauritania: quattro candidati presidenziali convocati al ministero degli Interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Interno mauritano ha convocato ieri sera, 23 giugno, i candidati dell'opposizione alle elezioni presidenziali per un incontro straordinario. Secondo la stampa locale, questa convocazione riguarda la situazione di sicurezza nel paese dopo la diffusione dei risultati elettorali che hanno premiato il ministro della Difesa uscente ed esponente del partito di governo Unione per la Repubblica (Upr), generale Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, eletto al primo turno. A questo incontro sono stati convocati l’attivista anti-schiavitù Biram Dah Abeid, l’ex premier del governo di transizione (2005-2007) Sidi Mohamed Ould Boubacar, il candidato della coalizione “Convivere”, Hamidou Baba, e la storica figura di opposizione islamista Mohamed Ould Mouloud. I quattro avevano minacciato di rifiutare il risultato delle elezioni. Diverse persone sono scese ieri sera nelle piazze delle città di Nouakchott e Nouadhibou per protestare contro i risultati parziali diffusi dalla Commissione elettorale indipendente nazionale. (Res)