Imprese: Confagricoltura, soddisfatti delle agevolazioni Imu per gli imprenditori agricolo professionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura ha espresso soddisfazione per l’approvazione, da parte della Camera dei deputati, dell’emendamento relativo all’applicazione delle agevolazioni Imu alle società in possesso della qualifica Iap, imprenditore agricolo professionale. La misura, art. 16 ter del DL 34/2019, cosiddetto “Decreto crescita” approvato con voto di fiducia dai deputati, era stata proposta e sostenuta da Confagricoltura per chiarire la questione che, secondo l'organizzazione degli agricoltori, aveva suscitato interpretazioni difformi da parte di diversi comuni e di alcune sezioni regionali dell’Anci in relazione al pagamento dell’Imu. "Con l’approvazione da parte della Camera - ha sottolineato Confagicoltura -, ora si passa al voto definitivo in Senato, i soggetti Iap societari vengono equiparati alle persone fisiche in possesso della stessa qualifica, e quindi non sono soggetti al pagamento dell’imposta. L’emendamento ha effetto retroattivo, poiché richiama espressamente l’interpretazione autentica della disposizione, ex art. 1 dello Statuto del contribuente, confermando quanto sempre sostenuto da Confagricoltura fin dall’entrata in vigore dell’Imu". (Ren)