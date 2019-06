Regeni: Toti (FI), io avrei lasciato striscione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni Toti, presidente della regione Liguria e coordinatore nazionale di Forza Italia, ospite di "Agorà", su Rai Tre, alla domanda se sia d'accordo con la rimozione dello striscione per la verità su Giulio Regeni, ha affermato che "io lo avrei lasciato. Non vedo per quale ragione rimuovere una cosa che è nelle coscienze di tutti e per cui la verità abbiamo bisogno di saperla". (Rin)