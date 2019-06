Energia: Wintershall Dea punta a nuovi progetti di esplorazione in Russia

- Wintershall Dea, il nuovo colosso tedesco del settore energetico, punta alla cooperazione con la Russia nel campo dell'esplorazione e dell’estrazione di idrocarburi. L'amministratore delegato di Wintershall Dea, Mario Meren, in un’intervista alla rivista "Gazprom" si è detto fiducioso che la fusione delle due società – Wintershall e Dea – abbia posto le basi per la cooperazione a lungo termine di Mosca e Berlino nel settore energetico, nonostante la difficile posizione geopolitica e la pressione degli Stati Uniti. La Russia, secondo i piani dell'azienda, rappresenterà la quota maggiore nella produzione totale della società. "La fusione di Wintershall e Dea è una buona notizia per la Russia. La Federazione Russa manterrà per noi lo status di un mercato chiave”, ha detto Meren, secondo cui si “apre un nuovo capitolo nella lunga storia di fruttuosa collaborazione tra Germania e Russia nel campo dell'energia, che continua ad evolversi nonostante la difficile situazione politica".(Rum)