Roma: Raggi, largo Santa Susanna e piazza San Bernardo entrano a far parte di Stradenuove. Completati lavori riqualificazione zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Largo di Santa Susanna e piazza di San Bernardo entrano a far parte di Stradenuove. Completati i lavori di riqualificazione della zona, di fronte alla Fontana del Mosè sono state bonificate le caditoie, rifatti i marciapiedi che non consentivano il normale deflusso dell’acqua, e ripristinata la segnaletica stradale. Gli interventi sono stati svolti in orario notturno per arrecare meno disagio possibile ai cittadini. Posizionate anche fioriere e nuove panchine per consentire una maggiore vivibilità da parte degli abitanti e dei turisti. Continua così il nostro lavoro per restituire ai romani le principali piazze e luoghi di aggregazione della nostra città". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Rer)