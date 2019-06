Italia-Cina: green innovation, 14 startup italiane al Nanjing Techweek (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la missione dello scorso aprile nella Cina Sud-orientale a Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, Hangzhou e Suzhou, centrata sulla Digital Economy, il tour dell’innovazione targata Italia nel mercato cinese prosegue ora a Nanchino, Hangzhou e Suzhou, dove fino al 28 giugno la Bssec porterà 14 startup specializzate in Sustainability & Green Innovation. Le migliori startup selezionate nel corso delle tre tappe della Bssec parteciperanno alla finalissima in programma dal 28 al 31 ottobre a Pechino in occasione della Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, la piattaforma di cooperazione di innovazione e ricerca promossa dal ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) e dal ministero della Scienza e Tecnologia cinese (Most). La competizione e la selezione delle migliori startup italiane partecipanti alla Bssec si è tenuta nell’ambito del Nanjing Techweek 2019, tra gli appuntamenti più affermati nel mercato tecnologico asiatico. Nanchino, antica capitale del Sud, è una delle aree che nell’ultimo decennio ha conosciuto la maggiore accelerazione economica in Cina e rappresenta il terzo polo tecnologico per costruzione di software. (segue) (Cip)