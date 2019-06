Italia-Cina: green innovation, 14 startup italiane al Nanjing Techweek (3)

- Accompagnate dai responsabili della China Association for International Science and Technology Cooperation e dell’International Technology Transfer Network, tutte le startup italiane hanno svolto attività di matchmaking con le realtà più rappresentative del sistema produttivo territoriale. “La Best Startup Showcase – afferma Mariano Iadanza, responsabile del Business Innovation Center di Città della Scienza – fa tappa a Nanchino, in una delle zone a più elevato tasso di sviluppo tecnologico del Paese. È la testimonianza della rilevanza del nostro sistema imprenditoriale e della sua capacità di esportare innovazione pur in un contesto così competitivo come quello cinese. Un altro passo importante nella cooperazione scientifica bilaterale che farà presto tappa anche nel Guangdong, altra area a fortissima espansione”. La missione delle startup italiane in Cina proseguirà il 26 giugno ad Hangzhou e il 27 a Suzhou per altri incontri b2b con investitori. Dall’agricoltura 4.0 all’edilizia sostenibile fino a inedite soluzioni di mobilità “condivisa”, le soluzioni presentate nel corso della seconda tappa della Bssec, a Nanchino, hanno riscosso grande interesse tra gli osservatori cinesi. Prima classificata “Personal Factory” (Calabria), pmi innovativa calabrese che ha sviluppato una tecnologia brevettata per l’“edilizia a km 0”. La startup sviluppa e produce composti chimici finalizzati alla realizzazione di materiali da costruzione sul posto con materie prime locali. (segue) (Cip)