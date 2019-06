Italia-Cina: green innovation, 14 startup italiane al Nanjing Techweek (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due le seconde classificate: “Isaac” (Lombardia) e “3bee” (Lombardia), rispettivamente specializzate nella diagnosi, monitoraggio e protezione sismica di edifici attraverso tecnologie non invasive, e nella diagnostica IoT applicata agli allevamenti diretta a evitare l’abuso di trattamenti chimici e antibiotici grazie a un capillare controllo dello stato di salute e del benessere di ogni singolo capo di allevamento. Tre le terze classificate: “Notre Dame” (Calabria), startup specializzata nello sviluppo e realizzazione di sistemi di elettrocromia per il risparmio energetico negli edifici; eProInn (Campania), startup che progetta veicoli ibrido-solari; e Ponics (Lazio), startup per l’agricoltura 4.0 in grado di fare sintesi tra piscicoltura e idroponica per la coltivazione sostenibile di prodotti alimentari in impianti a zero impatto ambientale con sistemi automatici di autoproduzione e tracciabilità. Nel corso della cerimonia di premiazione della seconda tappa della Bssec sono stati nominati i primi ambasciatori per l’attrazione dei talenti a Nanchino. Per l’Italia è stato nominato Alberto Fioravanti, consigliere di Italia Startup. (Cip)