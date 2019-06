Difesa: India-Usa, attese transazioni per dieci miliardi di dollari nei prossimi anni

- Nei prossimi due o tre anni l’India e gli Stati Uniti firmeranno accordi nell’ambito della difesa per un valore di circa dieci miliardi di dollari. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. Il più recente acquisto deciso dal ministero della Difesa indiano, la scorsa settimana, riguarda altri dieci aerei da pattugliamento marittimo Boeing P-8 Poseidon, del costo di circa tre miliardi di dollari. L’India ne ha già comprati dodici, di un modello meno avanzato, otto dei quali sono già stati introdotti al servizio della Marina militare. Il Consiglio per gli acquisti della difesa, inoltre, sta valutando la compravendita di trenta droni armati General Atomics MQ-9 Reaper, per oltre 2,5 miliardi di dollari. Altre transazioni riguardano gli elicotteri Sikorsky SH-60/MH-60 Seahawk (2,6 miliardi di dollari), i sistemi missilistici Nasams (un miliardo di dollari) e sei elicotteri d’attacco Boeing AH-64 Apache (930 milioni di dollari). (segue) (Inn)