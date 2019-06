Difesa: India-Usa, attese transazioni per dieci miliardi di dollari nei prossimi anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2007 i due paesi hanno effettuato transazioni per armamenti per 17 miliardi di dollari. L’India, secondo l’ultimo rapporto del Sipri, lo Stockholm International Peace Research Institute, relativo al periodo 2014-18, è il secondo paese importatore al mondo, dietro soltanto all’Arabia Saudita. La Russia è il suo primo fornitore, con il 58 per cento delle importazioni di Nuova Delhi (in calo rispetto al 76 per cento del 2009-13), seguito da Israele, col 15 per cento, e dagli Stati Uniti, col 12 per cento, entrambi in ascesa. (segue) (Inn)