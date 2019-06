Difesa: India-Usa, attese transazioni per dieci miliardi di dollari nei prossimi anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India è “major partner” della difesa Usa dal 2016, ovvero dalla firma del fondamentale accordo di sostegno logistico Logistics Exchange Memorandum of Agreement (Lemoa), seguito nel settembre del 2018 da quello per la compatibilità e la sicurezza delle comunicazioni Communications, Compatibility, Security Agreement (Comcasa). Al tempo stesso, l’India ha una stretta collaborazione con la Russia, con la quale, tra l’altro, ha concluso un accordo di compravendita di sistemi di difesa russi S-400, per il quale Washington minaccia sanzioni in base alla legge Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa). (segue) (Inn)